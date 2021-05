GERENZANO – “Attenzione: tentativo di truffa in una abitazione in via petrarca nella zona della scuola Aldo Moro: i truffatori pare siano due uomini presentatisi segnalando una perdita alle tubature dell’acqua con un terzo soggetto in abiti da agente di polizia locale: non aprite mai la porta di casa, ma contattate subito i carabinieri al 112 o la polizia locale al 3473615414, 0296899128″. La segnalazione, e relativo appello alla prudenza, viene dall’Amministrazione civica gerenzanese e fa seugitoo all’episodio verificatosi nel pomeriggio odierno in paese. Come sempre in simili circostanze, il Comune ha dato immediata diffusione della notizia per mettere in guardia i cittadini.

Come ricordano dal palazzo municipale “le forze dell’ordine sono state informate e stanno pattugliando il territorio. Non apriamo mai la porta di casa agli sconosciuti!”

A Gerenzano si erano già verificati episodi di tentativi di truffe porta a porto, nel mirino era finita anche la casa parrocchiale coi sacerdoti locali.

(foto: carabinieri in centro a Gerenzano)

19052021