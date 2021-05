SARONNO / SOLARO / TRADATE – Saronnesi, solaresi, tradatesi e non solo loro, col naso all’insù nel tardo pomeriggio di oggi: in molti hanno osservato, e soprattutto sentito il rumore dei motori, del grande aereo che a quota relativamente bassa per due volte è passato sopra la città degli amaretti, arrivando da sud alle 18.34. Ha quindi sostanzialmente seguito il percorso della statale Varesina verso nord ovest sino a Tradate e quindi ha virato verso il Comasco sino alle porte del capoluogo lariano, tornando poco dopo a sud passando fra Saronno, Caronno Pertusella e Solaro alle 18.44. In tanti si sono chiesti di cosa potesse trattarsi.

Mistero presto svelato: era un velivolo da trasporto con quattro eliche che come rivela il sito specialistico Flightradar24 appartiene all’Aeronautica italiana. Per la precisione si sarebbe trattato di un velivolo da trasporto Hercules C-130 prodotta dalla Lockheed Martin americana; risulta decollato e poi rientrato a Livorno. In zona non è passato affatto inosservato anche perchè, con i voli commerciali molto ridotti per la pandemia da coronavirus, è stato oggi pomeriggio l’unico velivolo a transitare nella zona.

Secondo Wikipedia, questi giganti dei cieli (lunghi quasi 30 metri e con apertura alare di 40 metri) sono in forza alla 46′ Brigata aerea, con base a Pisa San Giusto: probabile che il velivolo oggi avvistato nei cieli saronnesi stesse compiendo un volo di addestramento. L’equipaggio è solitamente composto da 5 persone (2 piloti, navigatore, ingegnere di volo e addetto al carico) ma possono trasportare oltre che materiale sino a 92 militari, come i paracadutisti.

(foto: il “misterioso” aerei sul cielo di Solaro questo pomeriggio. Molti si sono affacciati sentendo il rumore dei potenti motori)

19052021