Insegnanti convocati per il vaccino, chiudono prima le scuole di Cogliate e Ceriano

COGLIATE – Orario ridotto alle scuole di Cogliate per… vaccinazioni. «Dal 25 maggio sono programmate da Ats Brianza le convocazioni per la seconda dose di vaccino anti Covid – conferma in una nota la dirigenza scolastica – e nella sola giornata di martedì 25 maggio sono state convocate 35 unità di personale docente in servizio nelle scuole dell’Istituto (5 presso la scuola dell’infanzia, 15 presso le scuole primarie e 15 presso le scuole secondarie). Altri docenti sono stati convocati nei giorni successivi».

Per tale motivo, nonostante i cambi turno e gli adattamenti dell’orario di servizio individuale per il 25 maggio, non sarà possibile coprire l’intera giornata di lezione e per via dei possibili, anche se leggeri, effetti collaterali, che possono generare indisposizione, nemmeno nelle due-tre giornate successive alla stessa data. «Si rende pertanto necessario nei giorni da martedì 25 a venerdì 28 maggio ridurre l’orario di frequenza degli alunni per poter utilizzare il solo personale presente a copertura anche delle classi in cui gli insegnanti saranno assenti. Le lezioni si svolgeranno pertanto con termine alle 13-13.30 per la scuola infanzia, alle 13 per le primarie (anche tempo pieno) e alle 12 per le secondarie». Alcuni genitori si sono lamentati per la riduzione dell’orario nei primi tre giorni della settimana, ma infine è stato comunque tutto disposto.

19052021