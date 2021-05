SARONNO – E’ un tassello essenziale per la riqualificazione del comparto per completare i percorsi ciclabili tra Saronno e Caronno Pertusella ma anche i collegamenti tra il centro città e la zona industriale: è il ponticello, una passerella ciclopedonale, che collegherà le due sponde del torrente Lura indicativamente tra via Morandi e viale Lombardia.

In passato nella zona dietro al cimitero è stato portato a termine un altro intervento di riqualificazione ambientale la “sistemazione idraulica-forestale e rinaturalizzazione” del torrente Lura. In sostanza è stato realizzato, ad opera di un’azienda di Origgio, il progetto di consolidamento delle sponde, piantumazione di essenze che si sviluppa per tutta l’area fluviale da via Morandi (dietro il cimitero) fino al parcheggio del centro commerciale “Decathlon”. L’opera di riforestazione che ha visto anche la creazione di un percorso, un largo sentiero, per la manutenzione nel verde. Da qui la necessità di un collegamento dei percorsi realizzati in parte sulla sponda destra in parte su quella sinistra renderebbe però perfettamente fruibile, da tutti, la pista come ciclabile.

L’Amministrazione dell’ex sindaco Alessandro Fagioli decise di spostare la compensazione ambientale, chiesta al costruttore del distributore di viale Lombardia, verso alla realizzazione di una passerella ciclopedonale per attraversare il torrente e congiungere le piste di manutenzione. “E’ un intervento che avevo seguito da consigliere comunale di minoranza almeno 3 anni fa – spiega l’assessore alla Mobilità Franco Casali – ora dopo diverse vicissitudini la determina è passata in Giunta e speriamo che l’attuatore proceda con la realizzazione dell’opera”.

(foto: un rendering di come potrebbe essere la passerella diffuso dall’Amministrazione comunale al momento del passaggio in consiglio comunale)