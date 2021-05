SARONNO – “Presidio al fianco del popolo palestinese”. lo annuncia l’Assemblea antifascista saronnese, l’organizzazione che in città raccoglie gruppi, associazioni e cittadini. L’appuntamento è stato fissato sabato, 22 maggio, alle 17 nel centro pedonale di Saronno, in piazza Volontari del sangue (piazza Avis). Ci saranno dunque attivisti e simpatizzanti dell’assemblea e delle realtà locali che la compongono, che faranno conoscere il loro punto di vista sulle vicende che sono in questi giorni al centro delle cronache internazionali.

Già altre volte in passato l’Assemblea antifascista aveva promosso iniziative pro-Palestina e di approfondimento sulle tematiche relative a quella parte del mondo. Nel 2015 si era tenuta anche una cena “palestinese” nel contesto di una serata “cinematografica” negli spazi della Casa del partigiano di via Maestri del lavoro.

(foto: un precedente evento promosso dall’Asseblea antifascista saronnese, nell’occasione con ospite il cantautore Alessio Lega. Già altre volte in passato l’assemblea aveva dato vita a momenti di approfondimento sulle vicende palestinesi)

19052021