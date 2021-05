SARONNO – Riparte la città dopo i momenti peggiori dell’emergenza coronavirus ed un poco alla volta si ripopola, di bancarelle (che invero non erano mai mancate, quando è stato possibile che ci fossero) e di clienti il tradizionale mercato cittadino del mercoledì mattina fra piazza dei Mercanti e dintorni.

Anche oggi di buon ora ad attendere gli ambulanti la squadra di polizia annonaria della vigilanza urbana che come ogni mercoledì ha assistito i commercianti nel posizionarsi nelle aree loro dedicate (per la prima volta dall’inizio della pandemia, tutti i 270 posti disponibili sono andati “esauriti”), e con gli agenti che hanno verificato anche le presenze, rendendo disponibili i posti eventualmente libero per quegli ambulanti che sono una presenza saltuaria in città e che si aggiungono a quelli che invece vengono a Saronno ogni mercoledì. Compito della polizia locale anche quello di verificare il rispetto delle norme anti-covid.

Rappresentate, praticamente, tutte le categorie merceologiche; per i saronnesi non c’è stato che l’imbarazzo della scelta.

(foto: alcune immagini del mercato, questa mattina in piazza dei Mercanti e dintorni)

19052021