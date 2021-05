SARONNO – Due incidenti sulle strade di Saronno a metà giornata di oggi; sono avvenuti quasi in contemporanea. Alle 13.40 in via Carlo Marx oltrea a polizia locale, ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’automedica arrivata da Como sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, dopo uno scontro auto-moto. Il motociclista, un ragazzo di 27 anni, si è comunque presto ripreso: è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di piazza Borella per essere medicato di comunque non gravi lesioni. Sulla dinamica del sinistro ha compiuto accertamenti la vigilanza urbana.

Alle 13.45 altro incidente sempre a Saronno, in via Padre Reina all’incrocio con via Don Guanella: nel tamponamento fra due autovetture un uomo di 68 anni è rimasto lievemente contuso, è stato visitato e medicato sul posto dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, sul posto anche le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri della Compagnia saronnese.

