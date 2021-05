SARONNO – Un graditissimo ritorno all’Inox Team Saronno: dopo una serie di positive stagioni (sino al 2018) nella città degli amaretti, torna ora dalla Spagna – dove era in questo periodo impegnato con la federazione locale – l’allenatore venezuelano Larry Castro: con Giovanna Palermi ed il cubano Pedro Israel Gonzalèz Herrera si va dunque a costituire un triumvirato alla guida della formazione vicecampione d’Italia e che si sta preparando al via della nuova stagione in serie A1, che inizia il prossimo fine settimana quando le saronnesi giocheranno in trasferta sul diamante di Nuoro.

Castro, laureato in educazione fisica con specializzazione in softball e baseball, è stato personal trainer di giocatori che poi hanno debuttato nella Major league baseball americana e prestato la propria opera alla Federazione spagnola. Ha fatto anche parte dello staff della Nazionale del Venezuela.

(foto: da sinistra il presidente Massimo Rotondo, l’allenatore Larry Castro e l’ex presidente e dirigente saronnese Piero Bonetti)

