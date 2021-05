CERIANO LAGHETTO – Nuovi cartelli con i nomi delle vie sulle strade di Ceriano Laghetto. Al posto dei cartelli tradizionali standard, nei giorni scorsi sono stati posizionati nuovi cartelli “arricchiti” con una immagine e una breve descrizione del personaggio o dell’evento a cui è dedicata la strada. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale del sindaco Roberto Crippa in collaborazione con il Circolo storico cerianese, contattando Tiziano Nasini, appassionato studioso di toponomastica, di Varedo, che ha ideato e registrato i nuovi modelli di cartello di denominazione stradale e lo ha sperimentato qualche mese fa proprio nella vicina Varedo. “Ceriano Laghetto è il primo comune d’Italia ad avere posizionato anche il proprio gonfalone all’interno dei nuovi cartelli. Il prossimo a partire sarà Carate Brianza” racconta Nasisi, che spiega di aver voluto dare risposta alle curiosità di tanti, che di fronte al nome di una strada si chiedono quale storia ci sia dietro il personaggio, l’evento o la località a cui è dedicata.

“Abbiamo visto questa iniziativa a Varedo e abbiamo voluto introdurla anche Ceriano Laghetto perché ci è sembrata molto interessante ed efficace per fare conoscere almeno in maniera sommaria i soggetti a cui sono intitolate le nostre strade, come occasione anche magari per una riflessione o per ripassare qualche nozione o scoprire qualche curiosità, anche questo è un modo per diffondere la passione per la storia, l’arte e la cultura di cui è ricchissimo il nostro Paese” spiega l’assessore comunale alla Cultura, Romana Campi. Per il momento, in questa prima fase sperimentale, a Ceriano Laghetto sono stati realizzati nuovi cartelli su 31 vie: si va dai classici Michelangelo Buonarroti, Giovanni Boccaccio o Camillo Benso di Cavour a denominazioni più contemporanee come Carlo Alberto Dalla Chiesa o Caduti di Nassyria: una foto e due righe con un limite di 180 carattere, aiuteranno tutti a ricordare il significato dell’intitolazione di quella strada.

19052021