COGLIATE – In occasione della Giornata della legalità, domenica 23 maggio la lista civica Uniti per Cogliate sarà in piazza con un banchetto per promuovere la vendita dei prodotti alimentari di Libera Terra, realizzati grazie al recupero e alla valorizzazione dei terreni e beni confiscati alle mafie. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la bottega Xapurì e si svolgerà presso piazza della Chiesa dalle ore 9 alle ore 12, nel rispetto di tutte le disposizioni sanitarie legate al Covid. Oltre ai prodotti alimentari ci sarà uno stand con libri e riviste per adulti e bambini sul tema della giustizia, dei diritti e della legalità.

Il gruppo Upc ha previsto inoltre la possibilità di effettuare ordini on line e ricevere la spesa direttamente al proprio domicilio. Andando sulla pagina Facebook di Uniti per Cogliate è infatti possibile scaricare l’elenco dei prodotti alimentari di Libera Terra: si potrà trasmettere il proprio ordine inviando una mail all’indirizzo [email protected] e i prodotti verranno consegnati a casa nei giorni successivi dai volontari della lista. La Giornata della legalità si celebra il 23 maggio, data che ricorda la strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

“Questa ricorrenza – dichiara Vincenzo Di Paolo, capogruppo di Uniti per Cogliate – non è solo memoria ma serve soprattutto a ribadire lo sforzo per affermare la legalità, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti del vivere sociale, come valore civile ed esigenza culturale. La nostra iniziativa vuole essere un semplice segno di impegno che deve coinvolgere tutti, istituzioni e cittadini, perché la legalità sia sentita come elemento che riguarda il quotidiano di ciascuno di noi.”

(foto: precedente iniziativa del gruppo Uniti per Cogliate)

19052021