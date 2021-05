CERIANO LAGHETTO – “L’unione fa la forza: grandissimi i nostri volontari del Gst, il Gruppi di supporto territoriale, che nel fine settimana si son dati da fare per il taglio del verde pubblico ed in particolare nelle frazione: campo sportivo di Dal Pozzo e campo sportivo ed area cani di Villaggio Brollo!” A ringraziare i volontari sono i militanti della Lista Dante, gruppo politico di maggioranza in paese.

“Una menzione particolare per il nostro assessore alla frazione Dal Pozzo, Nenna Imperato, che si è messa alla guida del trattorino ormai “d’epoca” ed anche all’azienda agricola Dal Pozzo per il preziosissimo aiuto!” Prosegue dunque l’impegno del Gst sul territorio per tenere pulita Ceriano Laghetto; negli ultimi tempi numerosi anche gli interventi di pulizia delle aree verdi in periferia, nei boschi del Parco delle Groane e relative vicinanze.

(foto: l’assessore comunale alla frazione Dal Pozzo, Nenna Imperato, al volantre del trattorino per il taglio dell’erba)

