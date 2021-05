GERENZANO – Missione compiuta al centro sportivo di via Inglesina a Gerenzano, il polveroso “campo 2” è diventato uno splendido campo in erba sintetica, a disposizione per gli allenamenti e per il settore giovanile della Gerenzanese calcio. E’ stato realizzato con la “regia” dell’Amministrazione civica, ed in particolare dell’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Pini, nell’ambito delle opere di miglioria dell’impianti.

L’iter per giungere a concretizzare questo progetto era stato avviato dal Comune due anni fa, in accordo con la Gerenzanese; obiettivo quello di fornire uno spazio davvero funzionale, pensando soprattutto ai bambini; rimpiazzando così il vecchio campo in terra battuta, che peraltro era utilizzabile a fronte di situazioni di maltempo.

In prospettiva, dovrebbe arrivare anche un ulteriore ampliamento della struttura del centro sportivo, con un nuovo parcheggio, destinato ad utenti e pubblico.

(foto: una immagine del nuovissimo campo in sintetico del centro sportivo di via Inglesina a Gerenzano, appena realizzato a cura dell’Amministrazione comunale)

