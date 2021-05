SARONNO – Due incidenti stradali in 5 minuti a Saronno, se non è un record poco ci manca. Per fortuna i feriti non sono gravi.

Elisoccorso a Gerenzano per soccorrere un ciclista investito: l’incidente è successo nel pomeriggio di ieri nella zona centrale del paese.

Tanti cittadini ieri pomeriggio col naso all’insù, per un aereo passato a quota relativamente bassa, di grosse dimensioni e dai potenti e rumorosi motori. Il mistero di cosa si trattasse è stato presto svelato…

Falso vigile urbano in azione a Gerenzano, con due complici ha cercato di raggirare un anziano. Ora il terzetto è ricercato dalle forze dell’ordine.

Novità per gli amanti delle due ruote: è in arrivo il ponticello ciclopedonale lungo il torrente Lura, nella zona della rotonda fra viale Lombardia e via Varese a Saronno.

Saronno riparte dopo i momenti peggiori della pandemia da coronavirus, ieri si è rivisto il mercato del mercoledì mattina pieno di bancarelle.

Torna Larry Castro: l’allenatore venezuelano parteciperà alla conduzione tecnica dell’Inox Team Saronno che sta per iniziare l’edizione 2021 del campionato di softball serie A1.

20052021