SARONNO – Si è conclusa in questi giorni la settimana di formazioni dedicata “al riso in cucina e in pasticceria” organizzata per il personale da sala e di cucina dell’istituto Prealpi di via San Francesco. Un momento pensato per i diversi studenti per approfondire, con esperti del settore, le modalità di preparazione e di presentazione del riso.

E’ la prima attività proposta dalla nuova amministratrice Angela Strano che è succeduta al padre, Paolo Strano scomparso recentemente dopo aver lottato contro il covid. “Come voleva mio padre – spiega la nuova amministratrice – è una scuola che ha cercato di essere al passo con i tempi e di rispondere alle esigenze del territorio con una formazione a 360 gradi”

Insomma l’attività didattica e formativa dell’istituto prosegue con grande amore e passione sulle orme di quanto fatto da Paolo Strano per portare innovazione e competenze all’interno dell’istituto con il sostegno e il coinvolgimento di Carlo Manzoni, fondatore della scuola.