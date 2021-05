SARONNO – “Abbiamo dovuto fermare il cantiere nel periodo invernale perchè le temperature rigide non consentivano di svolgere correttamente i lavori ma con la primavera abbiamo ripreso e ormai l’intervento è ultimato e presto saranno anche tolte le recinzioni che delimitano l’area”.

Così l’assessore Franco Casali, annuncia la fine dell’intervento alla recinzione del parco De Rocchi (parco dei frati) l’area verde di piazza Unità d’Italia al centro di un complesso intervento.

Tutto è iniziato con la donazione da parte di un saronnese dei fondi per sostituire i muro del parco del parco con una cancellata per “aprire l’area verde alla città”. Un intervento autorizzato dalla Soprintendenza ma che si era bloccato a causa di un errore che portò ad una demolizione del muro in una posizione diversa da quella autorizzata.

L’inverno scorso, trovata l’azienda in grado di svolgere l’intervento si è provveduto a ricostruire la parte di muro demolita nella posizione sbagliata e a ricoprirla con la stessa tipologia di malta già esistente sul muro esterno. “Non è stato semplice trovare un’azienda che sapesse usare materiali e tecniche dell’Ottocento – spiega l’assessore Franco Casali – abbiamo ricostruito della parte demolita in modo coerente ma per l’esterno abbiamo dovuto usare materiali e tecniche moderne. Del resto malgrado le approfondite ricerche gli uffici non hanno trovato nessuno in grado di realizzare l’intero muro come si faceva nell’Ottocento. Per l’interno sono stati usati mattoni e sassi originali. E’ una sorta di falso storico che però è perfettamente coerente con l’opera”.

Completa l’intervento la realizzazione della cancellata, punto di partenza del cantiere: “Presto toglieremo l’area di cantiere anche per liberare il marciapiede”