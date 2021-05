SARONNO – Una nuova iniziativa di solidarietà a sostegno dei giovani e delle famiglia che vivono un momento di difficoltà legato all’emergenza Covid ma che hanno bisogno di continuare a lavorare per il futuro a partire dall’impegno dell’impegno per la formazione che continua, in molti casi, ad essere a distanza con la dad.

Il Lions Club satellite Saronno Solidalia ha organizzato una raccolta in ricordo di una persona legata all’associazione “a noi era molto cara” spiegano i volontari.

“Grazie alla generosità di tutte le persone che hanno voluto onorare la memoria di Angela e al buon cuore dei suoi figli, Giuliana e Bernardo, abbiamo potuto acquistare sette tablet per supportare i ragazzi nel loro percorso scolastico”.

Nel dettaglio i dispositivi sono stati donati ai giovani seguiti da due associazioni saronnesi la San Vincenzo e il Villaggio Sos. Negli ultimi giorni si è tenuta, nel pieno rispetto delle normative anticovid, anche la consegna ufficiale dei dispositivi.