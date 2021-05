SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio al 20 maggio sul territorio comunale di Solaro: in totale, dal primo caso di febbraio 2020 ad oggi, sono 1283 i residenti risultati positivi (erano 1274 in data 13 maggio) e 47 i deceduti, uno nell’ultima settimana.

Secondo i dati forniti al sindaco, ci sono a questa data 25 attualmente positivi (7 in meno della scorsa settimana): tra di questi 23 sono maggiorenni e solo 2 minori. “Tutte le persone in quarantena e isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi. Per prenotarsi per la vaccinazione a seconda delle varie categorie di età, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia o al numero verde 800894545” riepilogano dal Comune.

Come ricorda il sindaco di Solaro, Nilde Moretti, “proprio nella giornata di oggi si aprono le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia di età tra i 40 ed i 49 anni. Continuiamo a ripeterlo e non ci stancheremo mai: il vaccino salva la vita ed è l’arma più importante a nostra disposizione per uscire da questo stato di pandemia. È fondamentale che tutti aderiscano, anche perché ne stiamo già vedendo gli effetti. I dati sono chiari: chi non si vaccina mette a rischio sé stesso, oltre che gli altri. Come sindaco ci tengo particolarmente a diffondere il messaggio positivo che vaccinarsi salva la vita”.

20052021