MILANO – “Oltre 350.000 cittadini lombardi tra i 40 e i 49 anni hanno già prenotato la somministrazione del vaccino e, con mercoledì 19 maggio, abbiamo superato i 5 milioni di vaccinazioni anti-covid. Un traguardo importante al quale, nella giornata di giovedì 20 maggio, si affianca un altro dato significativo. Ovvero, che il 60 per cento dei lombardi, coinvolto attualmente nella campagna vaccinale, ha detto “sì” alla somministrazione. Ancora una volta i lombardi dimostrano senso di responsabilità e voglia di ripartenza”. Lo sottolinea il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

20052021