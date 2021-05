SARONNO / GERENZANO – Si è tenuta oggi all’ospedale di Saronno in piazza Borella la consegna di una composizione fatta in mattonelle di ceramica su cui sono stati riprodotti i disegni fatti dagli ospiti di Villaggio Amico. La Rsa, residenza anziani di via Stazione a Gerenzano nelle scorse settimane ha coinvolto gli ospiti in questa attività che rientra nelle tante iniziative a cui prendono parte ogni giorno. Ognuno di loro ha realizzato un disegno che è stato poi riprodotto da un ceramista su mattonelle di ceramica e che oggi sono state donate alla Asst Valle Olona alla presenza della direzione di presidio, Roberta Tagliasacchi, Michele Guarisco, responsabile Sitra, e Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico.

“È un gesto simbolico per condividere la voglia di ripartire insieme e ringraziare tutto il personale sanitario per l’impegno dimostrato in maniera esemplare in questo lungo periodo di pandemia che ci ha coinvolto tutti nella cura delle persone affidateci” ha commentato Marina Indino.

(foto: la mattonella artistica donata all’ospedale di Saronno)

