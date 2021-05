CARONNO PERTUSELLA – Archiviata la pratica Pallavolo Saronno con due convincenti successi per 3-0, la Rossella ETS Caronno Pertusella è pronta a rituffarsi immediatamente nei playoff promozione di serie B per la seconda fase. Un nuovo gradino per i ragazzi allenati da Claudio Gervasoni, che per l’occasione se la vedranno con lo Yaka Volley Malnate di Alessandro Mattiroli per un altro derby varesino.

Sono due i precedenti stagionali tra queste formazioni e in entrambe le occasioni è stata la Rossella ETS Caronno Pertusella ad avere la meglio in tre set.

Giovedì 20 maggio alle ore 21:00 la battuta d’inizio della gara d’andata in quel di Malnate, mentre il match di ritorno è in programma per sabato 22 maggio alle 18:30 al Palazzetto dello Sport di Caronno Pertusella. Con gli spalti chiusi al pubblico, la società gialloblù trasmetterà entrambe le sfide in diretta sul proprio canale YouTube. “Vogliamo sentire il vostro tifo nei commenti e su tutti i social”, ha commentato la società sui social.