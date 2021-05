SARONNO – Marco Proserpio in arrivo al Fbc Saronno? Oggi fra i tifosi che sono soliti ritrovarsi in piazza Libertà per un caffè non si parlava d’altro. Perchè l’eventuale arrivo dell’attuale direttore sportivo dell’Ardor Lazzate non potrebbe mai avvenire con i biancocelesti relegati come ora “solo” in Prima categoria, e dunque i supporter hanno già iniziato a sognare, mettiamoci pure le voci che danno per imminente una fusione Fbc Saronno-Gorla Maggiore che porterebbe i saronnesi alla Promozione, dove oggi militano i gorlesi.

Ma non addentriamoci troppo nel fantacalcio, per ora il ds Proserpio è e resta al timone dell’Ardor Lazzate, una delle protagoniste dell’attuale campionato di Eccellenza. Ma per il futuro prossimo, chissà….

Sul domani del ds Proserpio, gli approfondimento del sito specialistico paolozerbi.com.

(foto: a sinistra Marco Proserpio, è l’attuale e “storico” direttore sportivo dell’Ardor Lazzate, società della quale provengono pure alcuni dei dirigenti e giocatori dell’attuale Fbc Saronno)

