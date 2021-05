COGLIATE – Il sindaco Andrea Basilico ha “scoperto”…. una montagna di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, nel deposito comunale. “Sono quasi 3000 bidoni per il vetro-umido che da anni sono nei magazzini comunali stoccati di fianco alla famosa recinzione comprata e inutilizzabile” dice il primo cittadino cogliatese.

Basilico ricorda che “ne vengono richiesti una media di 5-10 a settimana. Molti ormai hanno la plastica che li compone secca e si rompono. La minoranza dice di averli regalati: i cittadini non li hanno pagati, ma li ha pagati il Comune e secondo voi i soldi del comune di chi sono? Fine della triste storia…”

In questi giorni in paese si sta discutendo delle modalità di raccolta dei rifiuti e non sono mancate le “scintille” fra maggioranza ed opposizione , con un “batti e ribatti” fra i gruppi politici.