TRADATE – “Grazie per come avete curato mio padre all’ospedale di Tradate“: lettera del generale Rodolfo Sganga, dell’Esercito italiano, alla direzione dell’Asst Sette laghi che gestisce il nosocomio tradatese.

Mi chiamo Rodolfo Sganga e sono un generale di Divisione dell’Esercito italiano, attualmente comandante dell’Accademia militare di Modena. Le scrivo per segnalarLe l’eccellente servizio di cui mio padre ha goduto in occasione di un intervento di emicolectomia all’ospedale di Tradate. In particolare, mi preme segnalare la professionalità e l’attenzione dimostrata nei suoi confronti da parte dei medici del Reparto di Chirurgia e di terapia intensiva, con particolare riferimento ai dottori Andrea Rizzi e Luca Botta.

Il dottor Rizzi, dopo il ricovero di mio padre, mi ha costantemente tenuto informato sia sulla strategia connessa con l’intervento e a premessa dello stesso, sia nelle fasi seguenti, anche post-ricovero. Non ha esitato a contattarmi o a rispondere alle mie chiamate, anche nei giorni festivi e fuori servizio, evidenziando un livello di empatia veramente fuori dal comune ed anteponendo il servizio alle esigenze personali. Inoltre, una volta dimesso il paziente, ha proseguito a fornirmi supporto ed assistenza al fine di avviare l’Assistenza domiciliare integrata. Il dottor Botta, durante la degenza presso il proprio reparto, ha garantito l’aggiornamento delle condizioni attraverso videochiamate che, Le posso assicurare, sono risultate determinanti per mantenere alto l’umore del paziente e dei familiari.

Quanto precede, solamente per evidenziare che il “servire gli altri” è certamente un Dovere di una organizzazione ospedaliera, però l’esperienza mi dice che ci sono diversi modi per farlo; ciò che io e la mia famiglia abbiamo sperimentato presso l’ospedale di Tradate è senza dubbio la maniera migliore per assolvere a quel Dovere. A Lei e ai Suoi medici va il mio ringraziamento da cittadino.

Buon lavoro e ad maiora.

