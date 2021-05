SARONNO – È ai blocchi di partenza il campionato per la Serie C del Saronno Baseball Club che in questo 2021 sarà impegnato in un girone quasi totalmente piemontese. Le sfidanti del girone nazionale B saranno infatti Porta Mortara, Vercelli, Castellamonte, Novara, Avigliana e, unica altra lombarda i Malnate Vikings. La prima partita, domenica 23 maggio, vedrà per l’appunto in scena il derby varesino sul diamante di Saronno in via Ungaretti.

La parola al presidente, Katty Casartelli: “Sarà un campionato impegnativo e, nonostante i risultati positivi degli ultimi anni, i nostri ragazzi dovranno impegnarsi al 100 per cento per tener testa a queste squadre che conosciamo poco, visto che è molto raro affrontarle in girone. La preparazione sul campo della squadra è stata impostata, a questo proposito, con numerose amichevoli, ne abbiamo giocate ben 7 nel pre-campionato, per dare modo a tutti i giocatori di avere più inning possibili sulle spalle prima del via ufficiale. Siamo sicuramente positivi, Saronno non ha timori reverenziali nei confronti di nessuno degli avversari che ci troveremo di fronte ma il baseball si gioca una palla alla volta, un inning alla volta! Siamo fiduciosi che i risultati arriveranno, l’obiettivo per noi sono sempre i play-off!”

(foto: un momento di gioco dello scorso fine settimana per il Baseball club Saronno)

