LIMBIATE – E’ stato portato in codice rosso all’ospedale milanese Niguarda per le cure del caso il 25enne vittima dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio a Limbiate.

E’ successo in via Piave pochi minuti prima delle 15. Qui si è verificato l’impatto tra una vettura e una moto. Al momento non è stata resa nota la dinamica dell’incidente che sarà chiarita insieme alle responsabilità dalla polizia locale cittadina intervenuta con una pattuglia per occuparsi dei rilievi ma anche per regolare la circolazione durante i soccorsi. Subito dopo l’impatto è arrivata una chiamata al numero unico delle emergenze ed Areu ha inviato sul posto un’ambulanza della croce Rossa di Saronno e l’automedica. Dopo aver prestato al 25enne le prime cure il personale sanitario ha predisposto il trasferimento all’ospedale milanese Niguarda dove è stato ricoverato poco dopo le 16:15. Come detto sul posto erano presenti anche i tutori dell’ordine che hanno raccolto anche le testimonianze dei presenti.

(foto archivio: i mezzi di soccorso durante un sinistro)