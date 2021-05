SARONNO – “Martedì i bambini della scuola Collodi con le loro urla di gioia e la loro contentezza hanno finalmente inaugurato il nuovo giardino! Con tanta pazienza hanno atteso di poter utilizzare 4 nuove altalene e un fantastico castello con ponte e scivoli. La realizzazione del progetto di rinnovo e sistemazione del giardino ha richiesto un grande sforzo economico, la cifra totale investita da parte dell’associazione e’ stata di 6830 euro”.

Lo spiegano con una soddisfazione che si sente anche dal post di Facebook con cui l’hanno condiviso i genitori dell’associazione Collodi Saronno che si occupa della scuola materna del quartiere Prealpi in via Toti.

“Se il giardino ha cambiato volto è anche grazie al prezioso aiuto ricevuto dall’amministrazione comunale che ha contribuito con altrettanto investimento per i lavori di scavo, completamento delle aree antitrauma e potatura piante. Pubblico e privato che collaborano per un obiettivo comune!” prosegue la nota

E non mancano i ringraziamenti: “In ultimo un grande grazie di cuore a tutti quei genitori che in questi anni hanno contribuito con tesseramento, donazioni, 5×1000 e tempo al raggiungimento dello scopo. L’Associazione non si ferma certo qui! Ci sono tanti progetti che meritano di essere finanziati per il bene dei bambini che frequentano e per tutti quelli che arriveranno alla Collodi! Vogliamo continuare a sentire urla di gioia!Vi ricordiamo che proprio in questo periodo si stanno preparando le dichiarazioni dei redditi, non dimenticate di donare il vostro 5×1000 all’associazione!”

