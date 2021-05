SARONNO – Calcio, tennis, beach volley e basket sono solo alcune delle attività che il campus multisport “Leoni in campus” promette al centro sportivo Robur di Saronno. Il primo periodo sarà dal 5 luglio al 6 agosto mentre il secondo durerà dal 23 agosto al 10 settembre per tutti i nati dal 2008 al 2014 con appuntamento fisso dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 al centro sportivo Robur “Ugo Ronchi”. Le attività verranno organizzate in modo da garantire la completa sicurezza per tutti rispettando il protocollo di igiene anti-contagio finalizzato al contenimento della diffusione del virus: gli ambienti verranno sanificati e le attrezzature igienizzate quotidianamente; verrà misurata la temperatura all’ingresso; ci saranno dispositivi con il gel per tenere costantemente pulite le mani.

Il programma giornaliero delle attività prevede gruppi con diverse pratiche sportivi ma anche i compiti oltre al pranzo e alla merenda. La quota di iscrizione prevede sconti per chi aderisce a più settimane (uno del 10% per l’iscrizione di un fratello) e una quota di 15 euro per l’assicurazione.

Per le informazioni del caso è possibile chiamare il 3403171401 oppure inviare una mail a [email protected] o [email protected] oppure visitare il sito www.centrosportivorobur.com