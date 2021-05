SARONNO – L’onorevole Leonardo Tarantino della Lega sarà presente questo fine settimana in centro a Saronno per incontrarsi con i cittadini. Lo annuncia la sezione locale del Carroccio.

Nei prossimi due fine settimana, quello del 22-23 maggio e il successivo 29-30 maggio, la Lega sarà presente in piazza Volontari del sangue con un gazebo, per quattro giornate dedicate all’ascolto e al confronto con i cittadini e allo stesso tempo al tesseramento per l’anno 2021 per la Lega Salvini Premier.

Sabato 22 maggio sarà presente con noi l’onorevole Leonardo Tarantino, per incontrare la cittadinanza, ascoltare le opinioni dei cittadini e rispondere alle loro domande

Aspettiamo tutti i saronnesi sabato in piazza Volontari del Sangue dalle 15 alle 18.

Angelo Veronesi, responsabile Lega Lombarda Saronno

(foto: l’onorevole leghista Leonardo Tarantino, qui a destra nella immagine durante un precedente evento del Carroccio nella zona. Primo a sinistra nella fotografia il saronnese Alessandro Fagioli ed in mezzo a loro Paolo Grimoldi)

21052021