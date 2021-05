SARONNO – Sono entrati in azione nel cuore della notte con una buona dose di conoscenze meccaniche e un’idea precisa: rubare una Volkswagen Polo. In realtà non sono riusciti a metterla in moto e quindi sono accontentati di prelevare la centralina.

E’ il furto avvenuto tra lunedì e martedì al quartiere Matteotti, precisamente in via Da Vinci. La proprietaria della vettura ha deciso, dopo aver sporto denuncia, di rendere noto l’accaduto nella speranza di evitare altri furti invitando tutti a prestare attenzione.

Ma facciamo un passo indietro. Martedì mattina la saronnese arrivata alla macchina ha trovato il finestrino dal lato conducente in frantumi: “Pensavo ad un vandalismo o ad un’effrazione per frugare l’abitacolo a caccia di monetine o oggetti di valore ma quando ho provato a mettere in moto l’auto mi sono accorta che non partiva”. A chiarire l’accaduto il meccanico. In sostanza i ladri dopo aver rotto il vetro sono entrati nell’abitacolo ed hanno smontato la centralina. Quindi hanno cercato di inserirne una vergine per rubare la vettura. Un piano fallito perchè l’auto non ha riconosciuto il nuovo dispositivo e non si è messa in moto. Dopo qualche tentativo i ladri hanno deciso di demordere limitandosi a scappare con la centralina smontata.

(foto: il finestrino danneggiato)