SOLARO – Venerdì 21 maggio dalle 18.30 alle 20 e sabato 22 dalle 10 alle 11.30. Sono gli orari in cui sarà aperto il tesseramento soci 2021 del Comitato di Quartiere San Pietro nella sede di via Carlo Porta 1.

Alessandro Ranieri, vicesindaco e assessore con delega alle Politiche di Quartiere: «Un gruppo di lavoro fantastico con cui è un piacere dialogare e collaborare. Direttivo e soci hanno colto lo spirito più vero del servizio civico e della partecipazione attiva e i residenti hanno occasione di verificare giorno dopo giorno il risultato del grande dispendio di energia e passione per il quartiere e soprattutto per le persone.

Come Amministrazione dobbiamo essere allo stesso tempo supporto e punto di riferimento, c’è molto lavoro da fare e siamo pronti a fare rete intorno a questa nuova realtà che è esempio di buona cittadinanza e democrazia partecipata “dal basso”. Colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini di Solaro a contattare i nostri uffici, che a loro volta li potranno mettere in contatto con gli altri quattro comitati di quartiere presenti sul territorio: Sant’Anna, Amici del Villaggio Brollo, La Costa, Il Cortile (Cascina Emanuela): in questo periodo di post-pandemia fare rete civica assume un valore doppiamente importante: utilità e maggiore facilità nei rapporti di vicinato, solidarietà tra i singoli cittadini e ricostruzione di valori e legami».

Patrizia Gaibotti, presidente del Comitato di Quartiere San Pietro-Carlo Porta: «Ci tengo a ringraziare tutti quelli che in questo periodo di difficoltà si sono spesi, a chi ha ascoltato la nostra voce e a chi ha accolto le nostre richieste. Visibili a tutti sono i primi i risultati sulle manutenzioni dello stabile, portati a termine con il lavoro dei volontari.