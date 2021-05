SOLARO – E’ cominciato martedì sera il corso in modalità online organizzato dal Parco delle Groane per diventare guardia ecologica volontaria. Vi partecipa una sessantina di aspiranti Gev che seguiranno le lezioni per una durata totale di 50 ore. Ne sono previste anche due “sul campo” in presenza. Al termine del corso i candidati dovranno sostenere in Regione Lombardia un esame teorico-pratico per conseguire la nomina a guardia giurata.

Il Parco delle Groane fa base al centro Polveriera, che si trova alla periferia di Solaro. Molti i compiti affidati alle Gev, per quanto riguarda la tutela ed il monitoraggio ambientale ed il loro lavoro si è rivelato sempre particolarmente prezioso all’interno della grande area naturalistica che si trova nelle Groane e che lambisce il Saronnese ed il vicino Comasco.

(foto di gruppo per alcune delle guardie ecologiche del Parco delle Groane, davanti ad uno stand informativo)

