CARONNO PERTUSELLA – È arrivata la prima sconfitta stagionale per la Rossella ETS Caronno Pertusella, che fuori casa al palazzetto dello Yaka Volley Malnate è caduto nella gara d’andata della seconda fase dei playoff promozione di serie B. Una vera e propria impresa quella dei ragazzi di Alessandro Mattiroli, capaci di battere una vera e propria corazzata che mai aveva concesso la vittoria all’avversario.

Conquistati primo e secondo set con i punteggi di 23-25 e 16-25, i ragazzi di Claudio Gervasoni non sono riusciti a chiudere la contesa e si sono fatti rimontare. Malnate pareggia disputando due splendidi set chiusi 25-16 e 25-14, poi il trionfo con il 15-11 finale che impone a Caronno Pertusella di vincere il match di ritorno.

Questo il commento della società: “Primo stop della stagione per i nostri ragazzi che sopra 2-0 nella gara di andata seconda fase playoff contro Yaka Volley si fanno rimontare perdendo fuori casa per 2-3. Sabato 22 maggio dovranno per forza vincere 3-0 o 3-1, una vittoria per 3-2 richiederebbe il golden set di spareggio per passare il turno”.