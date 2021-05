SARONNO – E venne il giorno del riposo, per la capolista Az Robur Saronno che questa sera, 13′ giornata di regular season con saronnesi già matematicamente primi, in casa ha perso contro il 7 Laghi Gazzada. Al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo è finita 78-62 per gli ospiti, dopo un primo periodo terminato pari 19-19 sono stati gli ospiti ad averne di più, imponendosi in tutti gli altri tre periodi. Per Saronno, come detto, non cambia niente.

A livello di singoli spiccano i 20 punti del roburino Politi ed i 24 di Lepri, miglior marcatore del Gazzada. 8-8 il conto dei rimbalzi nella sfida a distanza fra il saronnese Politi e Cesani. Mentre per gli assist, ne ha fatti più di tutti Cesani (4) mentre nella Robur i migliori sono stati Mariani e Beretta (3).

(foto: un momento della gara di andata fra 7 Laghi Gazzada ed Az Robur Saronno, due squadre senz’altro ben attrezzate nella serie C Gold lombarda)

22052021