Basket C Gold, stasera ospite dell’Az Saronno al Palaronchi c’è il 7 Laghi Gazzada

SARONNO – Tredicesima e penultima giornata della regular season nel campionato di basket maschile serie C Gold, con la capolista Az Robur Saronno, già matematicamente prima in graduatoria, che oggi alle 20 ospita al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” l’ostica formazione del 7 Laghi Gazzada. Si gioca a porte chiuse, come previsto dalle norme anti-covid, ma l’incontro sarà quindi proposto successivamente in differita sui canali social del club roburino, questa sera non è prevista la diretta.

Altre gare odierno sono Expo Inox Mortara-Gallaratese, Milanotre-Varese Academy e Baj Valceresio-Legnano Knights. Classifica: Az Robur Saronno 20 punti, Milanotre 16, Gallaratese 14, Legnano Knights 12, 7 Laghi Gazzada e Varese Academy 10, Expo Inox Mortara 8, Baj Valceresio Arcisate 4.

Cosa vedere in diretta – Sul canale Facebook di “Be.Pi sport” alle 18 viene trasmessa la diretta di Mortara-Gallarate, alle 18.30 la diretta di Milanotre-Varese Academy ed alle 21 la proposta di Valceresio-Legnano Knights.

(foto: una immagine di un precedente incontro della capolista Az Robur Saronno)

22052021