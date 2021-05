CARONNO PERTUSELLA – Partitone domenica allo stadio di corso della Vittoria dove alle 16 i locali della Caronnese, che hanno adesso anche un nuovo presidente, Umberto Gambaro, ricevono la capolista Gozzano. In vista dell’incontro – che sarà a porte chiuse ma in diretta Facebook (canale “Sc Caronnese) l’allenatore dei rossoblù, Roberto Gatti (foto), ha reso noto i nomi dei 21 convocati. Portieri Matteo Angelina e Christian Marietta; difensori Andrea Galletti, Christian Travaglini,Andrea Arcidiacono, Mohamed Salah Mzoughi, Maurizio Cosentino, Alessandro Cattaneo e Niccolò Gualtieri; centrocampisti Andrea Battistello, Tommaso Putzolu, Christian Torin, Alessandro Vernocchi, Ludovico Gargiulo, Michele Calì, Christian Costa; attaccanti Giorgio Siani, Daniele Rocco, Stefano Banfi, Flavio Becerri, Riccardo Boschetti. Con la Caronnese che dovrà cercare di vincere per tenere accesa la speranza di raggiungere l’obiettivo playoff.

E’ la quindicesima giornata di ritorno, arbitro designato Francesco D’Eusanio di Faenza; assistenti Luca Gibin di Chioggia e Luca Degiovanni di Novi ligure.

Classifica (primi posti): Gozzano 65 punti, Pont Donnaz 63, Castellanzese 62, Bra 61, Sesti Levante 54, Folgore Caratese 52, Legnano 51, Caronnese 50, Sanremese 46.

