LOMAZZO – Sono i carabinieri della Compagnia di Cantù che stanno indagando per fare luce sul movimentato episodio, i cui contorni per il momento non sono noti, avvenuti alla stazione di Lomazzo della linea ferroviaria Saronno-Como di Trenord. Due giovanissimi hanno avuto bisogno di cure mediche, a quanto pare a seguito di una aggressione: i ragazzi, di 16 e 17 anni sono stati soccorsi dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa lomazzese subito accorsa in piazza Stazione, dove è arrivata anche la pattuglia della Benemerita, con i militari che hanno immediatamente avviato accertamenti sull’accaduto, per fare piena luce su quel che è successo e per chiarire le eventuali responsabilità. I giovani hanno concluso il pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale di Cantù, dove sono stati medicati e sono stati compiuti tutti gli accertamenti medici del caso.

Il fatto si è verificato alle 15.10 odierne.

(foto: carabinieri in una stazione di Ferrovienord della rete)

22052021