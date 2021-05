SARONNO – Tanta curiosità e anche diverse polemiche al quartiere Prealpi per l’arrivo ieri mattina dei mezzi da cantiere che si sono messi all’opera tra via San Francesco e via Sabotino. Sono state tagliate le piante ed è stata ripulita l’area incolta.

Nella zona sorgerà, come spiegato dall’assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti durante l’ultimo passaggio in consiglio comunale nel dicembre scorso “un supermercato tradizionale di 4413 metri quadrati con parcheggio”. Oltre all’area inutilizzata in cui ieri in cui è stato aperto il cantiere fa parte del progetto anche la proprietà adiacente dove si trova la casa invasa nell’ultima occupazione dagli anarchici saronnesi che sarà abbattuta.

E’ un progetto di cui si è discusso molto a livello cittadino sia al suo primo passaggio in consiglio comunale (nel maggio 2020 ad opera dell’Amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli) sia l’autunno scorso quando è arrivata l’approvazione dell’attuale maggioranza del primo cittadino Augusto Airoldi. E’ stato un passaggio molto difficile per l’attuale maggioranza che ha spiegato di votare “il progetto, non in linea con il programma elettorale, per responsabilità”. L’operazione permetterà di acquisire al patrimonio pubblico il Parco degli Alpini, la maxi aiuola verde tra via Concordia e via D’Annunzio. Un’area di 4800 metri quadrati fino ad oggi privata. Gli oneri ammonteranno a 156.870mila euro oltre al costo di costruzione.

Diversi i commenti dei residenti su questo primo intervento (da chi ha criticato l’abbattimento degli alberi a ricordato che l’area incolta da anni era oggetto di degrado e spesso invasa da topi) a chi ha invece parlato del progetto in generale esprimendo dubbi sulla necessità di un nuovo punto vendita a chi ha sottolineato come l’operazione s’inserisca in una zona già congestionata dal punto di vista del traffico.