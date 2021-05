SARONNO – ROVELLO PORRO Restano poco meno di cinquanta giorni per scrivere il proprio aforisma, o i propri aforismi, e partecipare al concorso la lingua del girasole organizzato dall’associazione Helianto. IlSaronno ha voluto dedicare una serata all’associazione culturale che ha ideato questo concorso giunto all’ottava edizione. Un’occasione per fare il punto sull’attività passata e sui progetti futuri a partire dal concorso di aforismi.

Stasera alle 21 sulla pagina Facebook de ilsaronno e qui sotto.

cos’è Helianto?

Helianto ha come scopo diffondere la cultura in tutte le sue forme, proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, favorire l’incontro tra le arti attraverso iniziative volte al dialogo e al confronto costruttivo. Il nome Helianto è nato quasi per caso, mutuando, con una leggera variazione, il titolo di un libro di Stefano Benni. Helianto è il girasole, il colore, la passione, la quantià infinita di petali, la molteplicità di interessi che desidera sviluppare non dimenticando più la tradizione, la storia, ma con uno sguardo giovane, attento alla scena contemporanea. L’Associazione nasce da un’idea di Gianluigi Alberio, pittore e appassionato d’arte che ha voluto riunire intorno a sè persone desiderose di diffondere la cultura in tutte le sue forme. Prende così forma Helianto, una quindicina circa di teste con tante idee. Era il 3 novembre 2004 quando è stato firmato l’atto costitutivo e si sono decisi gli scopi dell’;Associazione artistico-culturale – diffondere la cultura in tutte le sue forme, proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, favorire l’incontro tra le arti attraverso iniziative volte al dialogo e al confronto costruttivo e, infine, promuovere la conoscenza delle risorse artistico-culturali presenti, in particolare, nella zona al limitare tra le province di Como e Varese.

