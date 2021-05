Trasporto malati, prosegue l’impegno di Saronno point

SARONNO – E’ andato avanti anche nelle fasi più acute dell’emergenza coronavirus e prosegue l‘impegno della onlus Saronno point per il trasporto di malati verso le strutture di cura, e per visite specialistiche.

“Siamo arrivati ad oltre un anno nel trasporto pazienti oncologici. Un servizio totalmente gratuito che ha ormai preso la sua dimensione ed organizzazione. Ottimo il rapporto tra ospedali, medici , infermieri e le famiglie dei pazienti trasportati. Dal lunedì al venerdì ed in caso di urgenze anche sabato e domenica, dalle 6 alle 16 – riepiloga il vicepresidente di Saronno point, Mario Busnelli – Non trasportiamo solo pazienti oncologici, in particolari situazioni , trasportiamo anche pazienti di altri reparti. Abbiamo iniziato nel mese di marzo dell’anno scorso nel pieno della pandemia, dal quel mese non ci siamo mai fermati, con i pazienti è nata una grande famiglia allargata, viaggiando è nata un’amicizia particolare, ci sentiamo coinvolti dalle loro storie di vita e dal brutto momento che stanno vivendo!! Un’esperienza incredibile che non avremmo mai pensato di vivere, vivere in trincea con il cancro si impara molto , sopratutto vedere il mondo in modo diverso, abbiamo imparato ad assaporare cose semplici, a vedere con occhi diversi, siamo veramente felici di essere utili a persone che vivono il momento più duro della loro vita. Noi ci siamo”.

