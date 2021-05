SARONNO – L’assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti precisa l’intervento in corso e le prossime fasi del cantiere tra via Sabotino e via San Francesco.

“L’area complessiva del lotto di intervento è di circa metri quadrati 4313, il fabbricato commerciale complessivamente sarà di mq 1260, di cui mq 874 adibiti alla vendita. Sono passato ieri a vedere le operazioni di pulizia dell’area e di rimozione delle alberature presenti. Nella giornata di domenica 30 maggio verrà chiusa via San Francesco e saranno demoliti i fabbricati sulla via (lato sud del lotto di intervento), nella stessa giornata si procederà alla potatura del cedro (in modo particolare saranno sfoltiti i rami incombenti su via San Francesco)”.

Come ricordato dall’assessore l’intervento è iniziato ieri ed ha subito provocato un intenso dibattito all’interno del quartiere per l’abbattimento delle piante all’interno dell’area incolta ed anche per la futura realizzazione di un supermercato in una zona ben servita da questo punto di vista.