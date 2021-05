SARONNO – “E’ passata una settimana ma purtroppo prima non ho avuto tempo di scrivervi. Vi vorrei raccontare quanto avvenuto domenica scorsa in piazza Portici dove una signora è caduta inciampando in una mattonella smossa ed è stata subito soccorsa dai passanti che non si sono limitati a chiamare l’ambulanza ma sono rimasti a seguire la situazione fino a quando il mezzo non è ripartito alla volta del pronto soccorso”.

E’ quanto accaduto una settimana fa, domenica mattina, in piazza Portici, nel cuore di Saronno, e che una saronnese ha tenuto a condividere con ilSaronno. “Una sessantenne è inciampata ed è finita a terra in suo aiuto sono accorse diverse persone tra cui un soccorritore che in quel momento non era in servizio. Si è fermato anche l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò che stava passando per caso e ben presto sono arrivati anche due agenti della polizia locale in servizio in centro”. E’ arrivata anche l’ambulanza inviata dalla centrale operativa di Areu: “Quello che mi ha colpito – conclude la saronnese – e a cui vorrei dare merito è che nessuno se n’è andato sono rimasti tutti lì fino a quando la donna non è stata accompagnata al pronto soccorso. Spero che si sia ripresa e soprattutto vorrei ringraziare chi ha dimostrato coi fatti l’attenzione agli altri e la solidarietà di cui è capace la nostra città”.

(foto archivio)

23052021