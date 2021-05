Calcio serie D, oggi il big match Caronnese-Gozzano: come vederla

CARONNO PERTUSELLA – Oggi la capolista Gozzano chiede il lasciapassare alla Caronnese, per continuare a sognare la serie C: la formazione piemontese è di scena alle 16 sul campo di corso della Vittoria ma è una partita che interessa e molto anche ai locali rossoblù, che solo vincendo possono continuare ad inseguire il traguardo dei playoff o comunque in piazzamento nelle zone alte della classifica.

Si gioca a porte chiuse come previsto per l’emergenza coronavirus ma niente paura, sarà possibile vedere la gara comodamente da casa attraverso il canale “Sc Caronnese” su Facebook, con il commento di Paolo Zerbi.

L’allenatore della Caronnese ha già diramato ieri l’elenco dei convocati, non ci sarà capitan Federico Corno, causa infortunio.

E’ la quindicesima giornata di ritorno, arbitro designato Francesco D’Eusanio di Faenza; assistenti Luca Gibin di Chioggia e Luca Degiovanni di Novi ligure.

Ieri la presentazione del nuovo presidente della Caronnese, Umberto Gambaro.

(foto archivio)

23052021