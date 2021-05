Ceriano Laghetto, vanno avanti i lavori in via Mazzini per la rete idrica

Ceriano Laghetto, vanno avanti i lavori in via Mazzini per la rete...

CERIANO LAGHETTO – In via Mazzini sono in fase di ultimazione i lavori di Brianzacque per la sostituzione della rete idrica: un intervento molto importante finalizzato al rinnovo delle condotte vecchie ed ammalorate che causavano una consistente dispersione idrica nel sottosuolo. Al termine dei lavori a cura di Brianzacque, nei mesi estivi, il Comune interverrà con fondi regionali per la realizzazione di nuova pavimentazione di pregio nel tratto di via Mazzini tra via Volta e via I Maggio e nel tratto di via Laghetto da piazza Diaz a via Piave.

“Sono settimane molto intense sul fronte dei lavori pubblici perché dopo mesi di difficoltà legate alla pandemia, che hanno riguardato anche imprese e fornitori, finalmente si sta tornando ad un regime di quasi normalità, con la possibilità di far partire e portare a termine interventi già programmati da tempo – spiega il sindaco Roberto Crippa – Siamo consapevoli che ogni cantiere comporta qualche disagio e l’impegno è sempre massimo per cercare di limitarli, ma bisogna sempre tener conto di molteplici passaggi necessari ad avviare e portare rapidamente a termine i lavori pubblici. In particolare mi riferisco al cantiere del centro che è gestito da Brianzacque e che riguarda un tema molto importante e delicato come quello della dispersione idrica, che in molte parti d’Italia rappresenta uno spreco enorme ed anche un rischio e contro il quale si combatte anche con il rinnovo e la cura costante delle condotte sotterranee”.

