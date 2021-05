CASTIGLIONE OLONA / GERENZANO – Dopo Gerenzano, dove era successo nei giorni scorsi, un altro colpo con analoghe modalità a Castiglione Olona: si tratta delle stesse persone? Un finto vigile urbano con un finto tecnico (a Gerenzano erano due) ha bussato alla porta di casa di una pensionata, che vedendo la persona in “divisa” si è fidata e li ha fatti entrare. Manco a dirlo,s ono spariti gli ori di famiglia ed anche il denaro che c’era in casa.

Il fatto si è verificato nei giorni scorsi in via Schiavo a Castiglione. Alla malcapita, di 79 anni, gli sconosciuti hanno parla di una improbabile “contaminazione” dell’acqua di casa. Le hanno detto di prendere tutti i gioielli ed i soldi (450 euro) e valori che aveva nell’abitazione, di metterli in un sacchetto e di riporlo in frigorifero “per evitare che si possano danneggiare”. Quando se ne sono andati, il sacchetto con il suo contenuto non c’erano più; sparito pure il portafoglio della donna. Alla fine, assistita dai parenti, la derubata non ha potuto fare altro che presentare denuncia alla polizia locale, quella vera.

