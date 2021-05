TRADATE – In serata i vigili del fuoco del comando di Tradate sono intervenuti sul territorio del comune di Vedano Olona, per un recupero animale, una faina. L’intervento dei pompieri è valso al recupero del piccolo animale che è stato consegnato alle cure degli addetti che si occupano della fauna selvatica.

Per i vigili del fuoco questo genere di interventi non sono affatto una novità: dal recupero di gattini bloccati sugli alberi ad interventi anche complessi ed impegnative per la fauna selvatica: l’incremento delle “presenze” di animali che un tempo erano scomparsi dalla zona, come volpi e cervi, sta determinando tutta una nuova casistica di interventi anche per i pompieri che abitualmente operano sul territorio di questa parte della Lombardia.

(nella foto: vigili del fuoco impegnati nel recupero della faina. E’ stata consegnata agli addetti di un ente per la tutela della fauna selvatica e dunque adesso è al sicuro)

23052021