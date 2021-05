CESATE – Ha suscitato molta amarezza anche nel Saronnese il furto avvenuto lo scorso 20 maggio alla fattoria sociale di Cesate punto di riferimento per molte uscite scolastiche ma anche per le famiglie del comprensorio. A raccontare l’accaduto i gestori direttamente sui social dove il post è stato condiviso con tantissimi messaggi di solidarietà

Non c’è niente che ferma alcuni soggetti che ripetutamente ogni anno si fanno vivi. Non li ferma neanche la considerazione del grande lavoro che come cittadini stiamo facendo per rendere bello ed accessibile questo spazio ai cittadini, ai genitori ed ai bambini che hanno subito le ristrettezze dovute alla pandemia in atto”. Oltre all’amarezza c’è la descrizione dell’accaduto: “Oltre a rompere il cancello hanno portato via tre galline, due caprettini, un motocoltivatore ed un decespugliatore”.

Il team che gestisce la struttura ha deciso di reagire: “Voglio solo dire che nonostante la delusione, la rabbia che cresce come è normale in questi casi, non ci fermeremo, anzi ci impegneremo maggiormente a portare a termine questo progetto che trova già molte risposte positive, prova ne sono le visite di genitori e bambini che ogni fine settimana hanno cominciato a popolare questo spazio.

Ringraziamo quanti hanno voluto esprimerci solidarietà e vicinanza, e siamo sempre più convinti che cercare di costruire, anzi ricostruire un sano senso civico, di identità e di comunità unitamente ad una attenzione verso l’ambiente sia la strada giusta. Lo sappiano anche questi loschi individui”.

Nelle ultime ore è nata sui social l’idea di una raccolta fondi per aiutare la fattura sociale ad porre rimedio ai danni provocati dal furto.

(foto: dalla pagina Facebook)