SARONNO – L’Amministrazione Airoldi non ha mai nascosto di avere degli ambiziosi progetti per il futuro della città sia sul fronte urbanistico che su quello degli eventi… non stupisce quindi che, almeno in campo meme, si sia pensato subito alla città degli amaretti per ospitare la prossima edizione italiana dell’Eurovision song contest.

Sabato sera la vittoria dei Maneskin ha fatto conquistare al Belpaese anche la possibilità di ospitare la prossima edizione. Dopo l’annuncio che ci sarà un bando per valutare le candidature delle città disposte ad ospitare l’evento sono stati molti gli appassionati che si sono schierati proponendo diverse location.

Su un tema così caldo sui social non potevano mancare i meme saronnesi targati, come tradizione, Le bimbe di Fagio. In piena par condicio vengono usati scatti sia del sindaco Augusto Airoldi sia dell’ex primo cittadino Alessandro Fagioli.

Nel primo meme si vedono il sindaco e la sua vice Laura Succi che parlano chiedendosi se ospitare l’Eurovision all’ex Isotta Fraschini oppure all’ex Cantoni mentre un Alessandro Fagioli in versione musicista si propone come quinto elemento della band del momento.