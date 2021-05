BOLLATE – Nella prima domenica di Serie A1 Softball, Mkf Bollate e Rheavendors Caronno chiudono in parità la prima serie stagionale, con il largo successo del Caronno (8-0) in gara 1 a cui le campionesse d’Italia rispondono con una vittoria per 2-0. Anche a Castelfranco Veneto, nell’altra serie di giornata, Thunders Castellana e Bluegirls Pianoro terminano con una vittoria per parte (gara 1 vinta dalle venete per 12-5 in 5 inning, gara 2 si chiude 7-0 a favore delle emiliane).

Si dividono dunque la posta in palio Mkf Bollate e Rheavendors Caronno nell’esordio stagionale fra le due rivali lombarde, seguito in diretta su FIBSTV.com. Il primo confronto vede una Rheavendors Caronno cinica e determinata che si impone per 8-0 con Carlotta Salis e Yuruby Alicart (foto) protagoniste. La venezuelana segna il primo punto nell’attacco inaugurale, dopo il suo triplo e la valida di Ambrosi, poi ottiene il singolo del 2-0 nella terza ripresa. Mentre in pedana brilla Carlotta Salis (6 riprese, 3 valide subite e 7 strikeout), la difesa bollatese commette il terzo errore del match in apertura di quinto inning e la formazione guidata dal manager Argenis Blanco ne approfitta, ancora grazie ad Alicart con un singolo da due punti, poi Beatrice Salvioni scarica il doppio da due punti che ipoteca il successo della Rhea. In gara 2 è duello fra assi con Greta Cecchetti che prevale su Yilian Tornes nella vittoria per 2-0 del Bollate. Con poche opportunità a disposizione, il Bollate si sblocca grazie al duo Bigatton-Fama, protagonista su entrambi i punti realizzati con due out. Nel terzo inning Bigatton arriva in posizione punto su errore difensivo e rubata e corre a casa sul singolo di Amanda Fama. Sventato il pericolo nel quarto inning sul doppio di Sheldon, le padrone di casa tornano a segno nel quinto attacco in soltanto due lanci grazie singolo a sinistra di Bigatton e triplo in campo opposto di Fama. Il sostegno dell’attacco consente a Greta Cecchetti di gestire il finale in fiducia con 6 strikeout ottenuti nei confronti delle ultime 8 avversarie affrontate (13 strikeout e una valida subita in totale per la lanciatrice bollatese).

Largo successo anche del Saronno sabato a Nuoro.

23052021