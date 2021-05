SARONNO – La politica locale testimonia il cordoglio per la tragedia delle funivia Stresa-Mottarone, che ha funestato la giornata domenicale.

Dice Maria Chiara Gadda, parlamentare locale ed esponente di Italia viva: “Terribile tragedia, necessario accertare subito i fatti. Esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime”.

Dell’accaduto ha parlato oggi anche il vicesindaco di Ceriano Laghetto, ed esponente locale della Lega, Dante Cattaneo: “Questa bella giornata di sole, è stata funestata da un incidente terribile. In Piemonte, 13 persone hanno perso la fine perché una fune si è spezzata e una funivia è caduta nel vuoto. Com’è possibile che nel 2021 possa accadere un incidente simile? Una preghiera per le vittime e le loro famiglie”.

Questo il commento della saronnese Lara Comi, già europarlamentare, esponente di Forza Italia: “Ci sono eventi e prove terribili, che il cervello e il cuore non vorrebbero nemmeno immaginare Quando il Destino beffardo decide di spegnere all’improvviso delle Vite ha sempre e comunque maledettamente torto! Profondo cordoglio per le 13 vittime dell’incidente alla funivia del Mottarone a Stresa e ai loro familiari giungano la mie condoglianze sincere. Ai due bambini feriti di 9 e 5 anni,che lottano per la vita, un forte abbraccio e un pensiero commosso. Confido che possano contare sui loro Angeli ,amici invisibili e speciali che non li lasceranno soli”.

🔴 #Piemonte, funivia #StresaMottarone: il 118 piemontese ha confermato che 9 persone sono decedute, mentre 2 minorenni sono stati elitrasportati in codice rosso a Torino. Proseguono le operazioni di Soccorso Alpino, @emergenzavvf, 118, @_Carabinieri_ e altri enti dello Stato. pic.twitter.com/ommsfJ4qm4 — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

23052021