SARONNO – Mercoledì 2 giugno è la vigilia della Giornata Mondiale della Bicicletta. Anche a Saronno, come in molte altre città d’Italia, si terrà una colorata pedalata tra le vie della città, per promuovere l’impatto positivo che la bicicletta ha sul nostro ambiente e sulla salute dei cittadini e delle cittadine.

L’iniziativa Bikeitalia sostenuta da Fiab Saronno e Legambiente Saronno è libera e gratuita e adatta ad adulti e a bambini accompagnati. Vi aspettiamo in sella alla vostra bicicletta per una pedalata di circa 10 chilometri tra le vie della città. L’appuntamento è per il 2 giugno alle 16 con partenza da Villa Gianetti in via Roma 22, Saronno.

L’evento si terrà nel rispetto delle normative anti Covid19. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a partecipanti, terzi e/o cose che dovessero verificarsi nel corso dell’escursione. I partecipanti sono invitati a rispettare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada.

(foto: la locandina dell’evento)